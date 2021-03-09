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قضية فساد بـ4 مليارات وهدر بقيمة 10 مليار

أعلن محافظ الحسكة غسان خليل أنه تم الكشف عن فساد ضمن منشأة واحدة من قبل القائمين عليها.


وقال محافظ الحسكة “غسان خليل” إن حملة مكافحة الفسـاد التي بدأتها المحافظة في المطاحن، كشفت عن وجود فساد بقيمة 4 مليارات ليرة حتى الآن في مطحنة واحدة، من الأشخاص القائمين عليها.


وأضاف المحافظ أنه بلغ حجم الهدر والفساد في مجال تخزين القمح وسرقته في المطحنة فقط تصل قيمته إلى أكثر من 10 مليارات ليرة ومازالت التحقيقات مستمرة.


يذكر أن سوريا تعاني بشكل عام من نقص بتوريدات القمح ما تسبب بأزمة خبز، إضافة للتلاعبات التي تم كشفها من قبل معتمدي الخبز ومدراء بعض الأفران.