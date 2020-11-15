قصف “إسرائيلي” يستهدف مواقع في غزة

شنت طائرات ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأحد سلسلة غارات جوية ومدفعية على عدة نقاط تابعة للفصائل الفلسطينية في غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات.



ووفق ما نقلت وكالة “معا” الفلسطينية قصفت طائرات حربية ومروحية أرضاً زراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة فيما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد تابعة للفصائل الفلسطينية شرقي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



وأضافت الوكالة أنه في وقت متزامن قصفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد شمالي غربي بلدة لاهيا شمال القطاع.



إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا، في وقت متأخر من مساء السبت، من غزة باتجاه مستوطنات في وسط وجنوب فلسطين المحتلة.



وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن إحدى القذيفتين أطلقت نحو أشدود من دون أن تُشغّل صفارة الإنذار، أما القذيفة الصاروخية الثانية فأُطلقت نحو أشدود.



وكان القطاع قد شهد استهدافاً مماثلاً، قبل أسابيع، إثر عملية إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.