قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث مقر السفارة الأميركية بقصف صاروخي الليلة الماضية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخلية قولها في بيان اليوم: تم الليلة الماضية استهداف المنطقة الخضراء بثلاثة صواريخ كاتيوشا مشيرة إلى أن الصواريخ سقطت بمواقع مختلفة في المنطقة.



بدوره أفاد مصدر أمني بإطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأميركية وسط بغداد مشيراً إلى أن صاروخاً سقط بالقرب من محيط السفارة.



وكان هجوم صاروخي استهدف أمس الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق.