معهد واشنطن للدراسات: سورية لا يمكن معاقبتها كسائر الدول والعقوبات لم تحقق أي هدف
بعد تزايد الخروقات.. تصعيد ميداني بين الجيش والمجموعات المسلحة في ريفي حلب وإدلب
بعد انسحاب «ترامب» من الاتفاق النووي.. «بايدن» يعلن العودة له
وزير النفط: قريباً سوريا لن تحتاج لاستيراد أي مشتقات نفطية
ريف حلب.. إصابة مرتزقة الاحتلال التركي إثر اندلاع الاشتباكات فيما بينهم
منظمات أمريكية تطالب بايدن بوقف التعاون مع السعودية في حربها على اليمن
الاحتلال التركي يُنشئ نقطة مراقبة جديدة في محيط جبل الزاوية المطل على طريق M4
تصعيد تركي ضدّ «قسد»: محاولة توسّع في شرقي الفرات
بدء جولة جديدة من محادثات جنيف لمناقشة الدستور
تركيا تستعد للسيطرة على مدينة عين عيسى شمال الرقة
مسلحون ينقلون عددا من أسطوانات الكلور في ريف إدلب ضمن شحنة أدوية
جرحى مدنيون جراء انفجار دراجة مفخخة في ريف إدلب
روسيا تعلن عن أكثر من 20 خرق من قبل المسلحين في ريف إدلب خلال 24 ساعة
استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم من مخلفات “داعش” في بادية تدمر
270 عائلة سورية غادرت خشية الأعمال الانتقامية في بشرّي اللبنانية

قصف سعودي يستهدف اليمن ومسؤول أممي يصف استشهاد الأطفال اليمنيين بـ “المفزع”

استهدف التحالف السعودي عدد من المحافظات اليمنية، بعدة غارات، فيما تم قصف قرى سكنية في محافظة صعدة شمال اليمن بعدد من الصواريخ.

ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن “طائرات التحالف السعودي التجسسية، ألقت مساء أمس الثلاثاء، 5 قذائف على مبنى هيئة تطوير تهامة للزراعة النباتية والحيوانية، ومطار الحديدة الدولي جنوبي المحافظة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن، فيما استهدف قصف صاروخي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منب الحدودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن”.

أيضاً، استهدفت طائرات التحالف السعودي، مقطورة محملة بالمشتقات النفطية شرقي مديرية الحزم، وشنت غارتين جويتين على منطقة اللّبنات جنوبي شرق المديرية عاصمة محافظة الجوف، وغارة على منطقة الظهرة الحدودية مع نجران السعودية بمديرية خب والشعف..”.

من جهة ثانية، وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، استشهاد 11 طفل يمني، في الحديدة والدريهمي خلال الأيام القليلة الماضية، بـ “المفزِع”.

وغرد غريفيث على موقع “تويتر”، قائلاً: “أُطالب بالعودة إلى القانون الدولي الذي يلزم أطراف النزاع، بحماية المدنيين.. سأواصل السعي من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق للنار”.

وكانت الأمم المتحدة، قد كشفت قبل أيام، أن الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من 5 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص.

أيضاً، منظمة الصحة العالمية، أفادت قبل أسابيع، بأن نحو 9 ملايين طفل يمني مهددون بفقدان إمكانية الوصول للخدمات الصحية الأساسية، بسبب الحرب الدائرة، مضيفة أن “اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

ويعيش اليمن أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” بقيادة السعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.