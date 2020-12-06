قصف تركي يستهدف منازل المدنيين في ريف الرقة

اعتدت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها مجدداً على قرى ومنازل المدنيين بقذائف المدفعية في ريف الرقة الشمالي.



ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر محلية في ريف الرقة، أن قوات الاحتلال التركي ومسلحيها استهدفت اليوم السبت، بعدد من قذائف المدفعية المنازل السكنية وممتلكات المدنيين في قرى كوبرلك وقزعلي وكور حسن غرب تل أبيض ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.



كما أفادت قناة “الميادين” أن الاحتلال التركي نفّذ قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع سيطرة ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في مدينة عين عيسى شمال الرقة.



كما أُطلقت أمس الجمعة عدداً من قذائف المدفعية على المنازل السكنية في محيط بلدة في ريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.