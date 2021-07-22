قصف أمريكي يودي بحياة 3 أشحاص في ريف الحسكة

قتل 3 أشخاص وأصيب عدد آخر باستهداف طائرة مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي منزلاً في قرية جاموس شرق مدينة الحسكة.



وذكرت مصادر أهلية في المنطقة أن طائرة مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي استهدفت بالصواريخ منزلا في قرية جاموس بعد محاصرته من قبل مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي لعدة ساعات ما أدى إلى تدميره ومقتل وجرح جميع من كان بداخله.



من جهة أخرى, قتل مدني وأصيب 3 آخرون تصادف مرورهم بسياراتهم مع سقوط قذائف أطلقتها مجموعات تدعمها تركيا على الطريق الدولي M4 شمال الرقة في سوريا.

وقالت مصادر محلية إن القوات التركية والمجموعات التي تدعمها استهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ولفترات متقطعة الطريق الدولي ما أدى إلى سقوط الضحايا بين قتيل وجرحى، وكان أولئك يعبرون الطريق ما بين بلدة عين عيسى وقرية هوشان بريف الرقة الشمالي.



وتعتدي تركيا والمجموعات التي تدعمها “ومنذ بدء عدوانها على الأراضي السورية بشكل متكرر على المناطق والقرى المجاورة بالقذائف المتنوعة”.



المصدر: “سانا”