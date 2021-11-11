قسم شرطة القدم ينشط بكشف عدد من جرائم الطعن والسرقة وترويج المخدرات

ألقى قسم شرطة القدم في دمشق القبض على امرأة قامت بطعن زوجها، وعلى شخص وهو يسرق مبنى قيد الاكساء، وشخص آخر يقوم بترويج الحبوب المخدرة.



حيث وردت معلومات إلى قسم شرطة القدم في دمشق بدخول مصاب من سكان محلة القدم إلى مشفى دمشق إثر تعرضه لطعنة سكين بالصدر وهو موضوع بالعناية المشددة، وأشارت التحقيقات إلى أن الفاعل هي زوجة المصاب المدعوة (دعاء. م) التي اعترفت بعد التحقيق معها بإقدامها على طعن زوجها طعنتين بسكين مطبخ بسبب خلافات عائلية، وبتدقيق وضعها عثر بحقها على إذاعة بحث بجرم التغيب.



كما ألقت دورية من قسم شرطة القدم في دمشق، القبض على شخص وهو يقوم بسرقة قطعة ألمنيوم من نافذة مشفى قيد الإكساء في محلة القدم، وتبين أنه يدعى ( محمود . ب) مواليد 2006م، وضبطت بحوزته قطاعة حديدية ومفك براغي تم مصادرتهما، وبتدقيق وضعه تبين أنه من أرباب السوابق بالسرقة ويوجد بحقه نشرتين شرطيتين الأولى تتضمن حبسه لمدة أربعة أشهر بجرم السرقة بالتسلق، والثانية بالحبس لمدة ستة أشهر بجرم السرقة لعدة مرات، وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالطلبات المذكورة وأنه حضر إلى محلة القدم بقصد السرقة برفقة شخص وفتاة متوارين.



وفي سياق آخر ألقت دورية من قسم شرطة القدم القبض على شخص في محلة الدحاديل، وضبطت بحوزته حقيبة عثر فيها على (85) غرام من مادة الحشيش المخدر، و/172/ حبة مخدرة نوع (كبتاغون وبيوغابلين وترامادول وزولام)،وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه نشرة شرطية تتضمن حبسه لمدة سنتين بجرم حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار وأنه المقصود بالنشرة الشرطية المذكورة.



تمت مصادرة المواد المخدرة وأدوات السرقة ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم والأبحاث جارية عن المتوارين، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.