قسم شرطة الصليبة في اللاذقية يلقي القبض على عصابة سرقة تمتهن سرقة ممتلكات المواطنين من مداخل المباني وشرفاتها

بعد ورود شكاوي من الإخوة المواطنين إلى قسم شرطة الصليبة في اللاذقية حول حصول سرقات للدراجات النارية والكهربائية ليلاً ضمن أحياء المدينة.



ومن خلال المتابعة والمراقبة المستمرة تمكن قسم شرطة الصليبة في اللاذقية من إلقاء القبض على عصابة سرقة تمتهن سرقة الدراجات النارية والهوائية والكهربائية المركونة على الأرصفة أو شرفات المنازل بالطوابق الأرضية، ومضخات المياه والأسلاك الكهربائية من مداخل المباني وبطاريات السيارات والدراجات وذلك في عدة أحياء ضمن المدينة ليلاً، وهم المدعوون ( مصطفى . ا) مواليد ١٩٩٩،( محمد . د) مواليد ١٩٩٢، (محمود . ح) مواليد ١٩٧١، ( محمود . ص) مواليد ١٩٧٦، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب العديد من جرائم السرقة المذكورة أعلاه مستخدمين أدوات خاصة بالفك والخلع في عدة أحياء وهي: { حي مخيم العائدين ــ حي الغراف ــ قرية برج اسلام ــ الكورنيش الغربي ــ حي الطابيات ــ حي الطلائع ــ حي مسبح الشعب ــ دوار المحطة ــ حي القلعة ــ بستان الحمامي ــ المشروع الثاني ــ حي الشاليهات الجنوبي ــ حي بستان الصيداوي)، وتصريف المسروقات عن طريق أشخاص متوارين عن الأنظار، وتقاسم ثمنها فيما بينهم، كما تم توقيف المدعوين ( حافظ . م) مواليد ١٩٨٦ و( مهند. م) مواليد ٢٠٠٣ لقيامهما بشراء بعض المسروقات من المقبوض عليهم.



تمت مصادرة أدوات السرقة واسترداد قسم من تلك المسروقات، ومازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة عن المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً .