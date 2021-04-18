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قسم شرطة الصالحين في حلب يلقي القبض على عصابة سرقة

تمكنت الوحدات الشرطية في مكافحة الجريمة  من إلقاء القبض بالجرم المشهود على المدعوين (مصطفى - ح) و ( محمد نور - أ) أثناء قيامهما بفتح قفل أحد المحلات التجارية في حي الصالحين بحلب وبحوزتهما بعض أدوات الكسر والخلع ، تمّ إحضارهما لمركز القسم وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سرقة عدة محلات تجارية ومنازل ومساجد ومدارس ضمن أحياء مدينة حلب بالاشتراك مع المدعوين (عامر - ك) و (عادل - م) و (عبدالله - أ) و (محمد - إ ) و (محمد ممدوح - م) الذين تم القبض عليهم أيضاً حيث اعترفوا بتصريف المسروقات في الأسواق وتقاسم ثمنها.

تمّ استرداد بعض المسروقات واستدعاء أصحابها للتعرف عليها ونظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً .