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قسم شرطة الصالحية في دمشق يلقي القبض على سارِقَين

ادعت إحدى المواطنات إلى قسم شرطة الصالحية في دمشق بإقدام شخص مجهول على سرقة موجودات وأثاث منزلها أثناء غيابها عن المنزل .

ومن خلال البحث والتحري اشتبه قسم شرطة الصالحية بالمدعو (ح . ص) القاطن بجوار المدعية، وقام بإلقاء القبض عليه خلال عدة ساعات ، وتمكن من استرداد كافة المسروقات التي كان يخفيها في منزله وتم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص .

وفي سياق آخر تمكن قسم شرطة الصالحية في دمشق من إلقاء القبض على المدعو (ع . ش) بعد الاشتباه به بسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي من منزل خاله عن طريق الخلع والكسر ، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على السرقة بمفتاح مطابق مستغلاً غياب أقربائه، وافتعال الكسر والخلع ومسح البصمات لإبعاد الشبهات عنه،وتمكن قسم شرطة الصالحية من استرداد المسروقات وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.