قسد تهدم أكثر من 200 منزل في الرقة!

قامت مليشيات قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم الأحد بهدم أكثر من 200 منزل سكني في مدينة الرقة.

وقال ناشطون إن “البلدية” التابعة لمليشيات “قسد” هدمت أكثر من 200 منزل سكني، في منطقة السكن الواقع شمال دوار حزيمة بحجة أنها مخالفة للمخطط التنظيمي.



هذا ويعاني المدنيون في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من ضغط اقتصادي كبير بسبب قلة فرص العمل وانتشار البطالة، في ظل الانفلات الأمني في المنطقة, والذي لاتلقي له قسد بالاً، بينما تقوم بهدم منازل المدنيين، حسب ماعلق ناشطون غاضبون من تصرف المليشيات الكردية.





وكالات