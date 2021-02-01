قسد تعثر على كنز كبير من الذهب مدفون في مناطق سيطرتها!

منذ سيطرتها على المنطقة الشرقية، وقوات سوريا الديمقراطية تعثر باستمرارٍ على كنوزٍ كان قد خبأها تنظيم الدولة، ليكون آخرها كنزٌ كبيرٌ من قرية شنينة شمال شرق الرقة.



بحسب موقعٍ إعلامٍ محليٍّ، استخرجت قوات سوريا الديمقراطية قبل عدة أيامٍ من الشهر الجاري، مئات القطع النقدية الذهبية، وعدداً كبيراً من سبائك الذهب، إضافة لأكياسٍ مليئةٍ بالعملات الأجنبية، داخل غرفٍ إسمنتيةٍ مدفونةٍ تحت الأرض.



يُذكر أن الغرف موجودةٌ داخل إحدى مزارع قرية شنينة، اكتشفتها قوات سوريا الديمقراطية بعد مداهمة المزرعة، وقامت باستخراج الكنوز بعد منتصف الليل بعيداً عن أعين الناس.



في سياقٍ متّصل، في حادثةٍ مماثلةٍ عُثر في عام 2018 تحت أنقاض مقرٍّ مدمّرٍ لتنظيم الدولة داعش في مدينة الموصل بالعراق على 10 ملايين دولار أمريكي.





وكالات