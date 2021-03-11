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قسد تطلق “النفير العام” وتهدد بـ “إلزامية تجنيد النساء”

وسّعت “قوات سوريا الديمقراطية”، من حملة المداهمات التي تشنها في مناطق متفرقة من المحافظات الشرقية، بهدف اعتقال الشبان وسوقهم بشكل إجباري إلى معسكرات التدريب التابعة لها.

وقالت مصادر محلية ، إن حملة الاعتقالات شملت حتى الشبان الذين كانت “قسد“، قد منحتهم ما تسميه بـ “التأجيل الدراسي”، مشيرةً إلى أن العملية تعد بمثابة “النفير العام”، دون أن يكون ثمة أي تهديد حالي لـ “قسد”، من قبل أي طرف.

وتقول المعلومات ، إن “قسد” اعتقلت حتى الآن ما يزيد عن 2000 شاب في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، وتم توزيعهم على معسكرات تدريب تخضع لحراسة مشددة خشية من عمليات الفرار التي قد ينفذها الشبان.

وتأتي هذه الحملة التي تعد الأوسع من نوعها بالتزامن مع إطلاق القيادية في صفوف “قسد”، المدعوة “ليلى العبد الله”، بتجنيد الفتيات بشكل قسري إن اقتضت الحاجة، معتبرة أنها ستقوم بتنفيذ الأمر حتى وإن رفضت قيادة “قسد”.

وكانت المعلومات قد تحدثت عن قيام “قسد”، باختطاف عدد كبير من الأطفال ومن الجنسين لتجنديهم بشكل قسري ضمن صفوف “الوحدات الكردية”، وعلى الرغم من نفي “قسد”، للأمر وتكذيبه، إلا أنها تنشر بين الحين والآخر عبر المواقع الإخبارية التابعة لها عن قيام ما يسمى بـ “مكتب حماية الطفولة”، التابع لها بتسليم قاصرين مجندين ضمن صفوفها لذويهم.

 

 


محمود عبد اللطيف