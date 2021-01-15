قسد تحاصر أحياءً تحت سيطرة الدولة السورية في الحسكة
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قسد تحاصر أحياءً تحت سيطرة الدولة السورية في الحسكة

بعد فشلها في محاصرة سكان حي طي و مقاسم حلكو في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة نتيجة الضغط الشعبي، بدأت ميليشيات “قسد” بفرض حصار على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية بمدينة الحسكة.

وقالت مصادر محلية في الحسكة إن حواجز ميليشيات”قسد” أو ما يسمى “الأسايش” الذراع الأمني لها، والذين انتشروا في الشوارع و مفارق الطرق، قاموا بالعمل على منع دخول المواد الغذائية والتموينية والطحين إلى الأحياء الواقعة تحت سيطرة الدولة.

وتابعت المصادر بأن هذه الحواجز منعت أصحاب المحال التجارية من إدخال السيارات المحملة بالمواد التموينية والغذائية وغيرها، إضافة إلى الخضروات و الفواكة إلى أحياء وسط مدينة الحسكة، مع منع دخول الدراجات النارية وعدد من السيارات الأخرى، وذلك في خطوة جديدة من ممارساتها التعسفية ضد المدنيين.

وكانت قوات “قسد” فرضت حصاراً على حي طي ومقاسم حلكو في مدينة القامشلي، انتهى بخروج السكان بمظاهرات شعبية، وتأتي هذه الإجراءات التعسفية من قبل ميليشيات “قسد” بعد هزائمها في ريف الرقة، والضغط الشعبي الكبير في ريف دير الزور الشرقي وفشلها في إدارة المنطقة.

 

وكالات