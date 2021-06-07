قسد تتأثر بـ “على صفيح ساخن”.. وتبدأ بـ “خصخصة” مكبات القمامة

قررت مجموعات “الأسايش”، التابعة لـ “قسد” منع المدنيين من “نبش القمامة” في المكبات الواقعة في محيط مدينة الرقة لتضمينها لتجار تابعين لها.



وتحدث سكان من مخيم “سهلة البنات”، العشوائي بأن عملهم في نبش القمامة هو مصدر رزقهم الوحيد في ظل اعتبار وقوع مخيمهم خارج خارطة المساعدات الإنسانية والدعم المقدم من المنظمات لاعتباره تجمع غير نظامي للنازحين.



وبحسب المعلومات، فإن كامل مكبات القمامة في مناطق سيطرة “قسد”، ستصبح “مكبات خاصة”، يمنح حق نبشها للبحث عما هو صالح للتكرير من قبل متعهدين يقيمون عقوداً مع ما يسمى بـ “بلديات الشعب”، التابعة لـ “قسد”.



ويشير مصدر إلى أن “مكب أبيض” الواقع إلى الجنوب من مدينة الحسكة سيكون هدفا تالياً لـ “خصخصة المكبات”، بما يجعل القمامة واحدة من مصادر دخل “قوات سوريا الديمقراطية”، علما ان المواد المستخرجة ستشحن إلى “جرابلس”، من قبل تجار الخردة المرتبطين بـ “قسد” أيضاً.



عملية نبش القمامة تعرض السكان المحليين والعاملين بالنبش لمخاطر كبرى بسبب وجود مخلفات الحرب القابلة للانفجار تحت أكوام القمامة، حيث كان “مكب أبيض”، قد شهد قبل عام تقريباً انفجار لغم أرضي، ما أدى لبتر أطراف عدد من الأطفال حينها.



محمود عبد اللطيف