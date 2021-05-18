قريباً… تقديم الخدمات لحاملي بطاقة التأمين الصحي الصادرة عن السورية للتأمين في عدد من المشافي العسكرية

بدأت المؤسسة العامة السورية للتأمين المرحلة الثانية من التعاقد مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية لتقديم الخدمات في المشافي العسكرية لحاملي بطاقة التأمين الصحي الصادرة عن المؤسسة معلنة قرب التوقيع على عقد بهذا الشأن مع الإدارة خلال أيام.وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور نزار زيود أن العقد الثاني مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية سيشمل المشافي التابعة لها في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص ودير الزور لتعمل كمزود للخدمة وتقدم الخدمات الصحية لحاملي بطاقة السورية للتأمين مع إعفاء المؤمن له من نسبة التحمل المحددة بـ 10 بالمئة داخل المشفى.



وأشار زيود إلى أنه بموجب العقد المذكور سيتم إعفاء المؤمن له أيضاً من نسبة التحمل المحددة بـ 25 بالمئة عن الخدمات الخارجية مثل التحاليل والصور والأشعة عند مراجعته المشافي العسكرية بالمحافظات المذكورة.



وكانت المؤسسة أعلنت في تشرين الثاني العام الماضي عن توقيع العقد الأول مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية الذي تضمن البدء بـ “تقديم الخدمات في مشفى تشرين العسكري ومركز الباسل التخصصي ومركز الروضة التخصصي” كمزود للخدمة لحاملي بطاقة التأمين الصحي للمؤسسة.



وفيما يتعلق بتحسين مستوى الدخل للعاملين في المؤسسة العامة السورية للتأمين وفروعها بالمحافظات كشف زيود عن اتخاذ قرار بزيادة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المؤسسة لتصبح 18 ألف ليرة سورية يتم البدء بصرفها بدءاً من حزيران القادم.وأشار زيود إلى أن المؤسسة تكثف جهودها لزيادة إيراداتها بما يمكنها من أداء المهام المنوطة بها وينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين مبيناً في هذا الصدد أنه سيتم الإعلان بعد يومين عن طرح الطابقين السابع والثامن في المؤسسة للإيجار من خلال مزايدة علنية وحسب القوانين والأنظمة المحددة أصولاً.



وبهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمؤمنين تدرس المؤسسة العامة السورية للتأمين مشروعاً للتأمين الصحي يتضمن رفع سقف التغطية الطبية للعاملين المؤمنين لديها داخل المشافي وخارجها فيما يتعلق بخدمات المخبر والصيدلية والطبيب متضمنة الأدوية المزمنة وذلك وفقاً لما أكده زيود في تصريح سابق لـ سانا.