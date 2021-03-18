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قريباً غرامة في حال عدم ارتداء الكمامة

كشف مدير الجاهزية والإسعاف السريع د. توفيق حسابا أنه خلال الفترة القريبة القادمة سيتم فرض غرامة على المواطنين بحال عدم ارتداء الكمـامة ضمن فعاليات معينة، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه البلاد يحول دون إمكانية فرض حجـر صحي للحد من تفشي فايروس كـورونا


وأكد د. حسابا أن دمشق وريفها بصدارة عدد الإصابات، تليها اللاذقية ومن ثم طرطوس، موضحاً أن نسبة إشغال أسرّة العناية المشددة في دمشق هي ١٠٠٪ تقريباً، حيث أنه من أصل ١٢٧ هناك ١١٧ سريراً شاغراً. 

وبين د. حسابا أن هناك حالة عدم اكتراث بالفايـ.ـرو س من قبل نسبة كبيرة من المواطنين، على الرغم من وجوده على أرض الواقع ووجود خطـ.ـر الإصابة به، لافتاً إلى أنه تم تسجيل ١٢٠ إصـ.ـابة جديدة بالفايروس يوم أمس. 

أما بالنسبة لـ المدارس أوضح د. حسابا أنه من خلال الترصد والتتبع تبين أنه في دمشق وريفها هناك عدد من الإصابات، وبذلك سيتم أخذ مسحـ.ـات عشوائية للمدارس للاطمئنان على الواقع فيها.