قريباً ...إطلاق خدمة دفع رواتب العاملين والمتقاعدين عن طريق نقاط البيع للصراف العقاري

أعلن مدير البريد في اللاذقية محمد غالية أنه سيتم قريباً إطلاق خدمة دفع رواتب العاملين والمتقاعدين عن طريق نقاط البيع P.O.S التابعة للصراف العقاري في ١٠ مراكز بريدية. ستتوزع المراكز البريدية كالتالي :

في منطقة اللاذقية :



١_البهلولية : في مكتب البريد.



٢_الدعتور: في كوة البريد قرب مركز خدمات المشتركين.



٣_كرسانا: في مكتب البريد.

في منطقة جبلة:



١_حمام القراحلة : في مكتب البريد.



٢_بيت ياشوط : في مكتب البريد.



٣_القطيلبية:في مكتب البريد



في منطقة القرداحة:



١_ القرداحة: في مكتب البريد.



٢_الفاخورة: في مكتب البريد.



في منطقة الحفة:



١_الحفة: في مكتب البريد.



٢_صلنفة: في مكتب البريد.



كما وضح غالية أنه سيتم إضافة ٤ نقاط لاحقاً في المكاتب التالية:



١_ أفاميا: في مكتب البريد خلف مركز اتصالات أفاميا.



٢_ عين شقاق: في مكتب البريد.



٣_حرف المسيترة: في مكتب البريد.



٤_الدالية: في مكتب البريد.



وطلب غالية من الراغبين بقبض معاشاتهم من هذه النقاط مراجعة مراكز البريد المذكورة أعلاه عند الإعلان عن إطلاق الخدمة، مبيناً أن الخدمة مأجورة حيث يتم قبض مبلغ / ٣٠٠/ ل.س عن كل عملية كأجور بريدية .