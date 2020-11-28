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قريبا..انضمام المشافي والمراكز الطبية العسكرية إلى منظومة التأمين الصحي

 

أعلن مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور نزار زيود أنه تم التعاقد بين المؤسسة وإدارة الخدمات الطبية العسكرية لتقديم الخدمات في المشافي والمراكز الطبية العسكرية لحاملي بطاقة التأمين الصحي لمؤسسة التأمين والعمل كمزود للخدمة.
وأكد زيود قرب انضمام المشافي والمراكز الطبية العسكرية إلى منظومة التأمين الصحي لخدمة المؤمن لهم صحياً ومنهم العاملون في الدولة بناء على العقد المذكور الذي سيتم تطبيقه في أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات بتكلفة ملائمة ومنافسة للأسعار الرائجة في سوق الخدمات الطبية.
وأشار زيود إلى أنه تم عقد اجتماع يوم أمس مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية لبحث تفاصيل وآليات تطبيق العقد المتفق عليه على أن يتم البدء بتقديم الخدمات بشكل تجريبي في مشفى تشرين العسكري ومركز الباسل التخصصي ومركز الروضة التخصصي وتعميم تقديم الخدمات لاحقاً لتشمل كل المشافي والمراكز التابعة لإدارة الخدمات الطبية العسكرية.
وكانت المؤسسة العامة السورية للتأمين أعلنت في تموز الماضي تعديل سقف التغطية الطبية للعاملين المؤمنين في القطاعين العام والخاص داخل المشافي ليصبح 650 ألف ليرة سورية سنويا بدلاً من 500 ألف ليرة متضمنة 150 ألفاً للبدائل الصناعية بدلاً من 100 ألف ليرة سابقاً.
وسيم العدوي

 