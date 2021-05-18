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قريبا .. افتتاح مركز خدمة المواطن في وزارة التعليم العالي

ناقش اجتماع عمل لوزير التعليم العالي بسام إبراهيم ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان بحضور معاوني الوزير ورؤساء الجامعات الحكومية، خطة عمل تفعيل الإجراءات والخطوات الإلكترونية على مستوى الجامعات، وسبل تبسيط الخدمات وتسهيل تناولها للطالب بما يحد من الروتين ويخفف الهدر ويبسط الإجراءات عليه بكل يسر وسهولة ودقة، وذلك استناداً لما تم البناء عليه وطرحه من مخرجات تم إطلاقها في يوم الطالب العربي السوري 2021.

وخلصت المقترحات والأفكار المطروحة لضرورة افتتاح مركز خدمة المواطن في وزارة التعليم العالي في القريب العاجل بالتنسيق مع أحد البنوك، وإطلاق العمل به بشكل تجريبي ثم تقييم الموضوع واعتماده رسميًا في مرحلة لاحقة.

كما تطرق لإعداد الفرق المختصة وتدريبها وإحداث نقاط ارتباط، واعتماد برنامج إلكتروني موحد، والقيام بجولات ميدانية لتنسيق العمل وتكامله.

وأكد المجتمعون الإسراع بعمل أتمتة الجامعات لاستيعاب الخدمات الإلكترونية أسوةً بما بدأته جامعة دمشق، ودراسة كل الخطوات التي من شأنها تبسيط الإجراءات الطلابية في كل الجامعات السورية.

 



الوطن