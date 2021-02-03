قريبا أول معرض وملتقى للمغتربين السوريين في دمشق

أعلنت شركة سافكو للهندسة والصناعة والاستثمار عن إطلاق أول معرض وملتقى إعادة الاعمار في سورية من خلال المغتربين السوريين تحت عنوان ” معا لبناء سورية” ليكون أقوى حدث اقتصادي داعم للوطن وأبنائه وكسر الحصار المفروض ضد بلدنا ودعم الاقتصاد الوطني وذلك تمثلا لقول السيد الرئيس بشار الأسد / لن يبني سورية إلا السوريين.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة سافكو للهندسة والصناعة والاستثمار المهندس علي الصفوك انه وبعد التواصل والترتيبات الإدارية والقانونية والتواصل مع كبار سيدات ورجال اعمال في بلدان الاغتراب وعدد كبير من أبناء الجالية السورية والذين هم من اصحاب الشركات والفعاليات الاقتصادية في بلدان الاغتراب ورغم الوقت الزمني الذي استهلك من ترتيبات و الحصول على الموافقات الرسمية من وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية ومؤسسة المعارض سيتم إقامة أول معرض وملتقى اغترابي اقتصادي من خلال المغتربين وشركاتهم خارج سورية مؤكدين مشاركتهم ودعمهم المطلق في المجال الاقتصادي والعقاري والصناعي والزراعي ودعم الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.



وأشار المهندس الصفوك إلى الجهود التي بذلتها شركته بكافة فروعها داخل وخارج سورية من أجل تجميع هؤلاء المغتربين وإجراء الترتيبات اللازمة لإقامة هذا الحدث الاقتصادي على ان يتم تحديد الموعد النهائي له لنؤكد للعالم ان سورية لن تنكسر أو تحاصر.. وان السوريين لهم اياد بيضاء ببناء حضارات دول تعترف بعبقرية وذكاء المواطن السوري سفير الحضارة والمحبة والسلام .



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