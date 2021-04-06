قرارات جديدة ..والسبب كورونا

أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد قراراً يقضي باستمرار العمل في المحاكم كالمعتاد مع بقاء القضاة على رأس عملهم وتأديتهم كافة الخدمات للمواطنين، على أن يضع المحامي العام في كل عدلية آلية لتحديد عدد العاملين، بينما يداوم العاملون في وزارة العدل (الإدارة المركزية) بالحد الأدنى.



وزارة الثقافة



تخفض نسبة دوام العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها إلى الحد الأدنى الذي يمكن من خلالها تأمين الخدمات الضرورية والأساسية لاستمرار العمل اعتباراً من 5-4-2021 ولغاية 15-4-2021.



وزارة الزراعة:



-تخفض نسبة دوام العاملين في الإدارة المركزية والجهات العامة التابعة لها لتصبح 50 % من عدد العاملين فيها اعتباراً من تاريخه ولغاية 15-4-2021، أما الأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في سن الحضانة (من عمر 6 سنوات ومادون) يتم استثناؤهن من الدوام لغاية 30 من الشهر الجاري، على أن يتم تكليفهن بالدوام ليوم واحد في الأسبوع دون اصطحاب الأطفال.



-يكلف المدراء بتنظيم الدوام بما يضمن حسن سير العمل.



-يستثنى مما سبق الجهات ذات النشاط الاقتصادي والإنتاجي.



وزارة النفط والثروة المعدنية



-إيقاف الدوام من تاريخ 5-4- 2021 ولغاية 15-4- 2021 في كل من: المؤسسة العامة للنفط – المؤسسة العامة للتكرير – المؤسسة العامة للجيولوجيا – الشركات العاملة التي ما تزال حقولها خارج السيطرة ( دجلة – عودة – كوكب – الرشيد ) – المركز الوطني للزلازل –المعاهد التقانية التابعة للوزارة.



-تخفيض نسبة الدوام بما يؤمن استمرار العمليات الانتاجية الضرورية وتقديم الخدمات الأساسية في كل من: شركة محروقات – الشركة السورية للنفط – الشركة العامة لمصفاة حمص – الشركة السورية للغاز – شركة مصفاة بانياس – الشركة السورية لنقل النفط – شركة الفرات للنفط – شركة حيان للنفط – شركة إيبلا للنفط – شركة دير الزور للنفط – الشركة العامة للفوسفات والمناجم.



وزارة الصحة



يعلق دوام طلاب مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة الصحة من تاريخه ولغاية ١٧ نيسان الجاري.

وزارة الأشغال العامة والإسكان تصدر قراراً يتضمن الإجراءات المتخذة لتحديد نسبة دوام العاملين في الوزارة والجهات المرتبطة بها اعتباراً من الاثنين 5-4-2021 وحتى 15-4-2021: :



الإدارة المركزية ٢٥% من العدد الكلي للعاملين.



الجهات التابعة للوزارة تحدد نسبة الدوام فيها بما يضمن حسن سير العمل لهذه الجهات وبما لا يؤثر على استمرار العمل الاقتصادي والإنتاجي كما يلي:



-هيئة التخطيط الإقليمي ٢٥%



-الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ١٠%



-المؤسسة العامة للإسكان ٢٥%



-٢٥% مركز خدمة المواطن



-الشركات الإنشائية ٢٥% من العاملين في الإدارة العامة وإدارة الفروع ونسبة ٤٠% من العاملين في المشاريع التي تزيد نسبة الإنجاز فيها عن ٦٠% ويعلق العمل في المشاريع التي تقل نسبة الإنجاز عن ٦٠% خلال الفترة المذكورة.



-يعلق دوام العاملات الأمهات المرضعات واللواتي لديهن أطفال ما دون مرحلة التعليم الأساسي/ حضانة _ روضة / خلال المدة المذكورة.



وزارة النقل



-إيقاف الدوام في المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري- مديرية الاستثمار ونقل الركاب - مديرية الشؤون الفنية والبنى التحتية - مديرية التعليم المهني والتقاني - مديرية الرقابة الداخلية - المكتب الناظم للجودة- المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي (ماعدا معمل لوحات المركبات).



-تخفيض نسبة الدوام بما يضمن استمرار تقديم الخدمات في كل من: المؤسسة العامة للطيران المدني - مؤسسة الخطوط الجوية السورية - المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية - المؤسسة العامة للنقل البحري - شركة التوكيلات الملاحية – الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية - الشركة العامة لمرفأ اللاذقية - الشركة العامة لمرفأ طرطوس- المديرية العامة للموانئ- مديرية التنمية الإدارية- مديرية التخطيط والتعاون الدولي - مديرية الآليات والصيانة والخدمات مديرية إجازات السوق- مديريات المتابعة ( بحري – جوي – سككي) مديرية النقل الطرقي مديرية المعلوماتية والاتصالات- مكتب المتابعة- مديرية العقود- محاسبة الإدارة .



-استمرار العمل في الجهات التالية: مديرية مكتب الوزير – مديرية الجاهزية - مديريات النقل في المحافظات - مكاتب نقل البضائع في المحافظات.



وزارة التعليم العالي

تخفيض دوام العاملين بنسبة ٥٠% لغاية 15-4-2021 بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية والضرورية، وإغلاق رياض الأطفال خلال المدة المذكورة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقواعد السلامة العامة



وزارة المالية



أعلنت وزارة المالية استمرار مديريات المالية بتقديم خدماتها كافة للمواطنين في جميع المحافظات يومياً، خلال ساعات الدوام الرسمي، مع التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.



وطلبت الوزارة من الأخوة المواطنين الذين يراجعون المديريات التقيد بارتداء الكمامة حرصاً على السلامة العامة، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع الوزارة حول أي استفسار أو شكوى على رقم الواتس آب (0987013346) للإجابة عليها وتحويلها إلى المختصين في الوزارة أو الجهات التابعة لها.



الموارد المائية



تخفيض نسبة دوام العاملين في الإدارة المركزية للوزارة والجهات المرتبطة بها لتصبح 30% اعتباراً من اليوم وحتى 15-4-2021 باستثناء العاملين في القطاع الإنتاجي.