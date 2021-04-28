قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية المحملة بالفواكه والخضار إلى السعودية لا يؤثر على الشاحنات السورية

أوضح مسؤول المنافذ الحدودية في اتحاد شركات شحن البضائع الدولي أيمن جوبان ان الأردن يفرض رسوماً حسب الوزن ذهاباُ وإياباً وهناك مسافات طويلة تصل إلى مناطق بعيدة كالمدورة والعقبة في الأردن، حيث يتم فرض رسوم مرتفعة في حال العبور إلى مصر أو السعودية، وهذا يؤثر على الصادرات والسيارات السورية.



وإن سوريا تفرض رسوماً بحسب مرسوم وقرار وزارة النقل كالتالي: المسافة × وزن السيارة × 10 % ولا يوجد سيارات أردنية تدخل عبور من سوريا أو حتى إلى سوريا، تحديداً بعد جائحة كورونا.



و أعفينا السيارات الأردنية من رسم المازوت ورسوم أخرى باستثناء رسم العبور، والأردن لا يعامل بالمثل، بما يخص الرسوم ونأمل أن يتم تخفيض الرسوم.



هناك اتفاقيات عربية ولكن كل رسم يخص كل دولة وبحسب كل اتفاقية ثنائية بين الدولتين.



كما أصدرت الهيئة العامة للنقل السعودية قراراً بمنع دخول المركبات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة من المنافذ البرية والتي تجاوزت الأمر التشغيلي المعتمد اعتبارا من تاريخ 4-4 2021 وتم التطبيق يوم الأحد الماضي، فالشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 سنة يمنع دخولها والباصات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات وسيارات الأجرة التي يتجاوز عمرها 5 سنوات ممنوعة أيضا وهذا القرار يؤثر على السيارات السورية لأن 50% إلى 60% من طراز 2000



وان قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية المحملة بالفواكه والخضار والمعلبات إلى السعودية لا يؤثر على الشاحنات السورية



منفذ عرعر من المنافذ الهامة والعراق سمح بمرور الترانزيت ولكن حتى الآن لم يطبق أي قرار على الأرض، وتم تحديد عدة معابر ومنافذ حدودية منها البوكمال وإذا تم تشغيل منفذ عرعر بين العراق والسعودية، سيوفر على المصدرين الكثير من الرسوم كون العراق لا تستوفي رسوما كالأردن.





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