قرار منع إدخال الحيوانات الأليفة إلى الحدائق قديم وليس حديث

بين مدير الحدائق في محافظة دمشق سومر فرفور إن قرار منع إدخال الحيوانات الأليفة إلى الحدائق قديم وهو من ضمن أنظمة الحدائق، ولكن يتم السماح بها في الحدائق المفتوحة لصعوبة ضبط الموضوع.



-بالنسبة لحديقة "الجاحظ" وصلت شكاوى من الزوار والأهالي عن عدم قدرتهم على زيارة الحديقة بسبب كثرة "الكلاب والقطط" المرافقة للزوار التي تسبب الخوف للأطفال، وبذلك تم العمل على منعها من الدخول.



-يوجد في دمشق 177 حديقة تحتوي على "دورات مياه، وألعاب أطفال"، و756 حديقة مفتوحة ويتم العمل على تغطيتها ومراقبتها من قبل الحراس بالتناوب.



-تشهد الحدائق خلال الأونة الأخيرة إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث سجل دخول 40 ألف زائر لحديقة تشرين خلال الأسبوع الماضي.



شام اف ام