قرار سعودي جديد بشأن "موسم العمرة"

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، قراراً جديداً متعلقاً بـ"موسم العمرة"، مؤكدة إلغاء مدة الـ15 يوماً الفاصلة بين تصريح العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا" وحجز موعد جديد لأداء العمرة.



وحسب "صحيفة عكاظ" السعودية، "يمكن حجز تصاريح أداء العمرة لتكون تصريحاً فعالاً في اليوم، وبعد انتهاء التصريح يمكن الحجز مرة أخرى للعمرة"، مشيرة إلى أن ذلك يعني أنه لن تكون هناك مدة فاصلة بين تصريح العمرة الفعال وبين إمكانية حجز تصريح للعمرة مجدداً.



وبحسب الصحيفة، فإنه بإمكان المستفيد من تطبيقي "اعتمرنا" أو "توكلنا" حجز موعد للعمرة مجدداً بعد انتهاء التصريح الفعال.