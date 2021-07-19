قرار بـ تخفيض سعر ربطة الخبز إلى 225 ليرة في حمص بدءاً من اليوم “الاثنين”

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين بمحافظة حمص تمام السباعي عن اعادة دراسة سعر ربطة الخبز من المعتمد بالمحافظة و تم إقرار سعر جديد لها من قبل المكتب التنفيذي بالمحافظة .



و أشار إلى صدور قرار جديد بتخفيض سعر الربطة من المعتمد من مبلغ 250 الى 225 ليرة سورية ، مؤكدا على تطبيق القرار بالسعر الجديد بدءا من اليوم “الاثنين”.



و لفت السباعي إلى أن مخصصات محافظة حمص من الدقيق التمويني حاليا 435 طنا يوميا ، مبينا أنه ستتم زيادة هذه المخصصات بعد العيد .



نبال ابراهيم