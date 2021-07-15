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قذائف قرب محطة كهرباء في البصرة... وحريق في مقرّ «الإنتربول»

أعلنت وزارة الداخلية العراقية تعرض مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» في محافظة المثنى جنوب البلاد، لحريق، من دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المدير العام للدفاع المدني في محافظة المثنى محمد جاسم في بيان نشره عبر صفحته على «فايسبوك»، إنه «تم إخماد حريق وقع في مقر الشرطة الدولية وسط محافظة المثنى (..) الحريق تسبب في أضرار مادية كبيرة، ولم يتم تحديد أسبابه حتى الآن».

وبالتوازي، ارتفع عدد ضحايا حريق مركز عزل مصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار جنوب البلاد إلى 60 شخصاً، بعد أن ذكرت مصادر عن وصول عدد الضحايا إلى 92. وهذه أول حصيلة رسمية لعدد الضحايا الذين قضوا في حريق هائل اندلع مساء الاثنين في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، وأثار غضباً واسعاً في البلاد، على اعتبار أنه الثاني من نوعه في غضون أقل من 3 أشهر.

وفي سياق آخر، أعلن قسم شرطة الطاقة في العراق، العثور على قذيفتي هاون (عيار 123) معدتين للتفجير في منطقة حي المهندسين في محافظة البصرة، بالقرب من محطة كهرباء ودائرة صيانة كهرباء.

وحضرت مفرزة من قسم مكافحة متفجرات البصرة لتفكيك القذائف وإزالة صواعقها، وفصل الأسلاك الكهربائية لإبطالها.