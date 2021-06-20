قذائف التنظيمات الإرهابية تصيب رجل وطفلته في إدلب

أصيب رجل وطفلته بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي.



واعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب بـ 5 قذائف صاروخية على بلدة جورين بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى إصابة رجل وابنته بجروح وتم إسعافهما إلى مشفى حماة الوطني.



إضافة لحالة الطفلة الحرجة أدى الاعتداء إلى أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.



وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.