قد تصل إلى 50 مليون.. المصرف العقاري يعدل سقوف القروض الممنوحة

أصدر المصرف العقاري في سوريا قرار عدل بموجبه سقوف القروض الممنوحة حتى 50 مليون ليرة.



وتضمن التعديل مجموعة من القروض على الشكل الآتي:



– قرض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) من 15 مليون ل.س إلى 50 مليون ل.س.



– قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من 10 مليون ل.س إلى 25 مليون ل.س.



– قرض شراء مسكن جاهز للمكتتبين مؤسسة الإسكان من 15 مليون ل.س إلى 50 مليون ل.س.



– قرض إنشاء توسع مسكن معد للسكن من 6 مليون ل.س إلى 15 مليون ل.س.



– قرض إكمال توسع معد للسكن من 4 مليون ل.س إلى 10 مليون ل.س.



– قرض إعادة إكمال مسكن معد للسكن (ترميم سابقاً) من 4 مليون ل.س إلى 6 مليون ل.س.



– قرض تدعيم مسكن متصدع معد للسكن من 4 مليون ل.س إلى 10 مليون ل.س.



– قرض إنهاء العلاقة الإيجارية من 5 مليون ل.س إلى 15 مليون ل.س.



-قرض إنشاء عقار الجمعيات من 15 مليون ل.س إلى 50 مليون ل.س.



– قرض إنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات من 6 مليون ل.س إلى 15 مليون ل.س.



– قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله للجمعيات من 6 مليون ل.س إلى 15 مليون ل.س.



– قرض الجمعيات التي مشاريعها عبارة عن ضاحية مستقلة لكل شقة 50 مليون بدلاً من 15 مليون ل.س.



– قرض اعتماد سيريا كارد لذوي الدخل المحدود الموطنة رواتبهم ضمن المصرف مليون ونصف المليون ل.س بدلاً من 500 ألف ل.س.



– قرض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود مليون ونصف المليون ل.س بدلاً من 500 ألف ل.س.



كما أكد القرار الذي نشره المصرف العقاري أن على المتقدم للحصول على أي قرض الالتزام بكامل شروط منح القروض المنصوص عليها بالتعليمات التطبيقية، إضافة إلى شرط أن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلاً حراً، وأن تكون عقارات الضمانة تقع في مناطق آمنة ومخدمة وقابلة للتسييل وعلى مسؤولية إدارة الفروع في حال عدم إمكانية تسييلها مستقبلاً.



وسبق أن صرح مدير فرع المصرف العقاري بالمزة وائل جمعة، بأن المصرف يستطيع إعطاء 50 مليون ليرة سورية لقرض شراء عقار، لكن سقف الرواتب لا يكفي والمقترض لا يستطيع إحضار 20 كفيلاً.