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قتلى ومصابون في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة

قتل 6 إرهابيين من مرتزقة الاحتلال التركي وأصيب 5 آخرون جراء تواصل الاقتتال الذي اندلع فيما بينهم أمس في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر محلية من رأس العين باستمرار الاقتتال الذي اندلع ظهر يوم أمس بين مجموعتين إرهابيتين تتبعان لما يسمى (فرقة المعتصم) المنضوية تحت ما يسمى (الجيش الحر) الإرهابي الموالي لقوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين ما أدى إلى مقتل 6 إرهابيين وإصابة 5 آخرين من الطرفين.

واندلع أمس اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين المحتلة جراء خلاف بين مجموعتين من إرهابيي ما يسمى (فرقة المعتصم) للسيطرة على الحواجز والاستيلاء على منازل المدنيين الذين تهجروا تحت التهديد بالقتل والخطف إلى المناطق الآمنة حيث ينتشر الجيش العربي السوري.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابيين المتقاتلين استخدموا خلال الاشتباكات أسلحة رشاشة وقواذف (آر بي جي) ومدافع الهاون وأسفرت أيضاً عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة وممتلكات الأهالي وتدمير عتاد عسكري للطرفين المتقاتلين.

 

 


سانا