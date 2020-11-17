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قتلى وجرحى في انفجار داخل مصنع للمعادن في منطقة أسدود بالأراضي المحتلة

أفادت وسائل إعلام مختلفة، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار اسطوانات غاز بمصنع في منطقة أسدود في الأراضي المحتلة.

ووفقاً للمركز الفلسطيني للإعلام، فإن الانفجار المذكور تسبب بمقتل شخصين، وإصابة 2 آخرين بجروح.

وبحسب تحقيق أولي للشرطة، فإن القتيلَين الاثنين، انخرطا في عملية لحام وقع خلالها عطل أدى إلى انفجار خزان غاز.

ولفت المركز الفلسطيني للإعلام، إلى أن طواقم الإسعاف تلقت بلاغاً عن جرحى جراء انفجار داخل مصنع في المنطقة الصناعية أسدود، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان، حيث تواجد بمكان الانفجار 4 أشخاص، وأعلن الطاقم الطبي وفاة عاملين على الفور، وهما بالأربعينيات من العمر.
كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لعاملين آخرين في الأربعينيات من العمر وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.