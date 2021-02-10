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قتلى وجرحى بين إرهابيي الميلشيات التركية في استهداف صاروخي شرق حلب

قتل عدد من الإرهابيين التابعين للميليشيات التركية في ريف حلب الشرقي، جراء استهداف حراقات نفط بدائية يستخدمونها في قرية ترحين بريف الباب بصواريخ أرض – أرض مجهولة المصدر.

وتداولت صفحات تابعة للميليشيات مقاطع فيديو تظهر حرائق ضخمة نشبت في المكان مباشرة بعد الاستهداف الصاروخي.

وقالت بعض الصفحات إن 5 إرهابيين قتلوا وسقط جرحى آخرون جراء الاستهداف.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف حراقات النفط البدائية التي تشغلها الميليشيات التركية في قرية ترحين.

 



الوطن