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قتل مراهق من مدينة القامشلي في لبنان بأسلوب وحشي ...!

قتل مراهق من مدينة القامشلي في لبنان بأسلوب وحشي ...!

قامت مجموعة مؤلفة من 6 أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية بالاعتداء على المراهق يوسف عمر محمد من ابناء مدينة القامشلي (16 عام)


الحادثة حصلت بعد قيام المجموعةباتهام الشاب السوري يوسف عمر بسوء معاملة كلبهم ليتطور الكلام الى عراك بالأيدي وضرب يوسف بشكل مبرح ، ليتم بعد ذلك خنقه عن طريق الضغط على رقبته مما ادى الى وفاته ...


قامت المجموعة فيما بعد بحمل جثة يوسف ورميها امام احد الابنية متزعمين سقوطه من فوق البناء ليتبين اثناء التحقيق بأنه لاصحة لوقعه من فوق البناء. ..


الأمن اللبناني القت القبض على الفاعلين وعددهم 6 اشخاص افرج عن 4 منهم ولا زال 2 منهم قيد الاحتجاز.