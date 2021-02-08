قتل صديقه عن طريق الخطأ في البرامكة والشرطة تلقي القبض عليه

وردت معلومات اليوم إلى قسم شرطة القنوات بدمشق بسماع صوت إطلاق نار في البرامكة، كما تم إعلام القسم من قبل مشفى الشامي بدمشق بدخول شاب بالعقد الثالث من العمر مفارقاً الحياة إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، حيث تم إرسال الدوريات اللازمة إلى المشفى ومكان وقوع الجرم.



وأكدت مصادر أنه من خلال البحث والتحري وسماع أقوال الشهود الموجودين في المكان، تبين أن مطلق النار شخص يدعى (محمد مازن -ن)، وتمكنت دورية من قسم شرطة القنوات من إلقاء القبض على القاتل وبالتحقيق معه اعترف بإطلاق النار على المغدور بطريقة الخطأ.



وروى القاتل كيف جرت الحادثة، أنه أثناء مشاهدته لبارودة روسية عائدة لصديقه (محمد – ع)، أخذها من سيارته دون معرفة منه وقيامه باستخدام البارودة بشكل خاطئ مما أدى إلى خروج طلقة من البندقية وقتل صديقه الآخر.



تم إلقاء القبض على المدعو (محمد – ع) صاحب البندقية والتحرز على البندقية الحربية، وتم تنظيم الضبط اللازم وتقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.