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قتل صديقه عن طريق الخطأ

أخبر مركز شرطة خان الشيح بريف دمشق عن وجود جثة لشاب موجود ضمن الأراضي الزراعية في خان الشيح ، توجهت دورية من المركز مباشرة إلى المكان حيث شوهد شاب مفارق الحياة نتيجة دخول طلق ناري في الصدر حيث عثر معه على بطاقة شخصية ليتبين أنه من مواليد 2006 ويدعى (يزن . ا) كما عثر بجانب الجثة على بارودة صيد .

من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تبين أن المغدور كان برفقته صديقه المدعو (ابراهيم . ع) وأنهما كانا مع بعض أثناء رحلة صيد .

تم إلقاء القبض على المدعو (ابراهيم) وإحضاره إلى مركز الشرطة وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل صديقه عن طريق الخطأ أثناء قيامهما بالصيد ضمن الأراضي الزراعية وأنه لم يكن قاصداً قتله وإنما كان يمازحه باعتقاده أن البارودة فارغة من العيارات النارية وتفاجئ بوجود طلق ناري بداخلها .

تم تنظيم الضبط اللازم بحق الملقى القبض عليه والتحرز على بارودة الصيد وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً .