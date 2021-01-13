قتل شقيقته في بلجيكا واختفى.. إلى أين فرّ قاتل اللاجئة السورية أحلام؟

بعد أن لاحقت الشبهات شقيق الشابة السورية أحلام يونان، التي وجدت مقتولة في مدينة ليبج البلجيكية، بسبب إفادة شقيقتها، ذكرت مصادر قضائية في بلجيكا أن المتهم ربما عاد إلى سوريا.



وكانت الشرطة البلجيكية عثرت على الشابة أحلام مقتولة في منزلها، الأحد الماضي، بطلق ناري في الرأس، ورجّح الطب الشرعي أن تكون أحلام قد تعرضت للتعذيب قبل قتلها، حيث وجدت مكبلة اليدين.



وتم توجيه الاتهام لشقيقها جورج، بعد إفادة شقيقتها بأن الأخ كان ينتقد أسلوب حياة أحلام الأوروبية.



وتقول المعلومات إن أحلام قدمت إلى بلجيكا في العام 2012 كنازحة من مدينة المالكية بمحافظة الحسكة السورية، مع ثلاثة من أشقائها والذين توزعوا بين: بلجيكا (حيث اختارت أحلام أن تعيش بمفردها) والسويد وألمانيا، في حين بقي والداها وبقية أفراد أسرتها في المالكية.