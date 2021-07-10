قتل زوجته بمجرفة أمام أطفاله وحاول إحراق نفسه في ريف حلب

أقدم شاب على قتل زوجته بعد أن قام بتهشيم رأسها بواسطة مجرفة، قبل أن يحاول إحراق نفسه أمام حاجز للفصائل المسلحة داخل مدينة عفرين المحتلة.



وبحسب “المرصد” المعارض، فإن الشاب، الذي ينحدر من ريف حلب الشرقي، قام، عقب جريمته، بالنزول إلى حاجز مايسمى بـ”جيش الشرقية”، الواقع في شارع الڤيلات بمدينة عفرين، ويقوم بسكب مادة البنزين على نفسه”.



وأضاف “المرصد” أن” عناصر الحاجز قاموا بإنقاذ الشاب ونقله إلى المشفى حيث اعترف بجريمته، لتتوجه دورية تابعة لما يدعى بالشرطة العسكرية إلى منزله حيث عثرت على جثة الزوجة وبجانبها طفليها وهم في حالة يرثى لها”.



يذكر أن الشاب كان أقدم على ضرب زوجته بواسطة مطرقة قبل أن يتدخل جيرانهم ويقومون بالصلح بينهما، بحسب ما ذكره “المرصد”.

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