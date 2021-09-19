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قتل زوجته بدم بارد وشرطة عين الكروم تقبض على القاتل الخطير

أقدم القاتل (مرشد. س) بتاريخ 2021/7/27 على قتل زوجته بإطلاق النار عليها من بندقية حربية

وتمكنت شرطة ناحية عين الكروم في منطقة الغاب اليوم من إلقاء القبض على المجرم والذي تبين أنه مطلوب بعدة أحكام قضائية

ومن بين الأحكام التي طلب بها المجرم السجن لمدة تتجاوز العشرين عاماً بجرائم الشروع بالقتل قصداً، وحيازة سلاح غير قابل للترخيص، إضافة لوجود العديد من إذاعات البحث بحقه بجرائم القتل والتهديد بالقتل

وبالتحقيق معه اعترف القاتل أنه المقصود بالطلبات المذكورة، كما اعترف بإقدامه على قتل زوجته في التاريخ المذكور وإخفاء أداة الجريمة حينها في منزل ذويه .

وبتحري منزل ذويه عثر الشرطة على أداة الجريمة، وتم التحرز عليها،كما سيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل .