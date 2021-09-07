قتل ابن أخته ورمى جثته في بئر بمنطقة جبعدين بريف دمشق

هزت جريمة مروعة وقعت مؤخراً ريف دمشق راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 40 عام (محمد موفق البدوي) بعد إطلاق النار عليه من قبل خاله وأحد شركائه.



وبحسب ما أفادت شقيقة الضحية ، خطف شقيقها (الذي يسكن بمنطقة الجسر الأبيض بدمشق) بعدما استدرجه خاله بتاريخ 28 آب إلى منطقة حوش عرب، وطلب منهم فدية تقدر بـ25 مليون ليرة سورية.



وتضيف شقيقة الضحية أنه بعد تغيب شقيقها عن المنزل وبحثهم عنه، دارت الشبهات حول خاله الذي استدرجه وبالفعل بعد التحقيق معه اعترف بخطفه لابن أخته وقتله إياه ورميه في البئر لحين العثور عليه يوم أمس 6 أيلول.



وتابعت: بعدما افتضح الضحية أمر خاله وشريكه حاول المقاومة وضربهم للهرب، فقاموا بإطلاق النار عليه (9 رصاصات)، والتخلص من الجثة برميها في بئر بمنطقة جبعدين.



حيث عثرت الجهات المختصة على الخال مختبئ في إحدى المناطق وبعد التحقيق معه اعترف بخطفه لـ”موفق” وقتله وتم تسليم الجثة لذويها ونقلها لمشفى القطيفة ليتم الدفن اليوم بعد اكتمال التحقيق بالجريمة.



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