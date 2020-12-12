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قتل أخاه بالاشتراك مع خاله وزوج أخته

تقدمت إحدى السيدات بشكوى إلى مخفر حتيتة التركمان بالمليحة بريف دمشق تفيد فيها بغياب زوجها (ب. م) عن المنزل منذ تاريخ /22/11/2020/ وأنها تشك بوجوده في مزرعة يعمل فيها ابن عمه (ح) .

وتم على الفور إبلاغ قائد شرطة ريف دمشق بالموضوع الذي أوعز بالتحرك السريع إلى المزرعة ومتابعة التحقيقات حيث تم إلقاء القبض على ابن عمه (ح) واقتياده إلى مخفر حتيتة التركمان لاستكمال التحقيق معه حيث اعترف بإقدامه على قتل ابن عمه  بالاشتراك مع أخ المغدور(أ) وخاله المدعو(ع) .

واقر (ح) أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ابن عمه (ا) طلب منه فيه استدراج اخوه (ب) إلى المزرعة من أجل قتله حيث قام بالاتصال فيه وإخباره أن لديه موتور مسروق في المزرعة يريد بيعه وفعلا حضر المغدور عصر ذلك اليوم فاتصل (ح) بابن عمه وأخبره ان اخيه أصبح في المزرعة فجاء ومعه خاله لافتا إلى انه اتفق معهما على مبلغ 75 ألف ليرة كمصروف ريثما يجد عملا آخر بعيدا عن المزرعة بعد تنفيذ العملية.

واضاف أن المدعو (أ) دخل على أخيه يرافقه خاله(ع) الذي لف حبل كان معه على  رقبة المغدور  فيما جلس اخوه على ظهره وبدأ يشد مع خاله حتى لفظ أخيه أنفاسه الأخيرة ثم قاموا بدفنه في زاوية بالمزرعة ألقوا عليه الحجارة والتراب وسهروا جميعا حتى الصباح حيث غادرا وعادا ومعهما شجيرات تم زرعها فوق مكان الدفن كي لا يلحظ شيئا صاحب المزرعة.

واعترف "شقيق" القتيل أنه خطط ونفذ قتل اخيه بالاشتراك مع خاله وابن عمه لأن أخيه كان يسرقهم بشكل دائم فاستشار خاله الذي قال له " قولا واحدا أخوك صار بدو تصريف".وتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفت يداهم .