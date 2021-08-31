قبرص تعلن عن تهديد بقعة نفطية من سورية لسواحلها الشمالية

أعلنت السلطات القبرصية الاثنين أنّ السواحل الشمالية للجزيرة المتوسطية مهددة بـ بقعة نفطية مصدرها التسريب الحاصل الأسبوع الماضي في محطة بانياس الحرارية، وقالت السلطات القبرصية إن البقعة النفطية قد تصل إلى السواحل الشمالية للجزيرة اعتباراً من الثلاثاء.



وأكدت السلطات القبرصية أنها تلقت من “الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية” صورة التقطت عبر قمر اصطناعي تظهر وجود “بقعة نفطية محتملة” بين قبرص وسوريا.



ووفقا لأحدث النمذجات وبيانات الأرصاد الجوية، يُتوقّع لهذه البقعة النفطية أن “تؤثر على رأس القديس أندرياس ، طرف شبه جزيرة كارباس في شمال قبرص خلال الساعات الـ24 المقبلة”، بحسب ما جاء في بيان أصدرته مديرية الصيد البحري القبرصية.



وقالت المديرية إن السلطات القبرصية “تدرس كل البيانات للتصرف على أساسها”، مؤكدة أن البقعة النفطية عبارة عن رقعة زيتية رقيقة وليست بقعة نفطية كثيفة.



وكالات