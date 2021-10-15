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قاضي التحقيق بدمشق يستدعي رئيسة حزب "الشباب للبناء والتغيير" بسبب الحق العام

أعلن حزب "الشباب للبناء والتغيير"، استدعاء قاضي التحقيق المالي في دمشق للأمينة العامة للحزب، بروين إبراهيم، بتهمة "تحويل أموال وإذاعة أخبار كاذبة".

ونشر الحزب في موقعه في الفيسبوك بيانا حول هذا الأمر، جاء فيه، "من جديد زيفاً، ينتصر الطغاة ... يعلنون حرباً عنوانها الأوحد استثمار القانون على قياس الطغيان ... يفبركون التهم بعناوين قانونية عريضة طنانة على نمط ( الآكشن )".

لكن هذا الحزب المعارض أعرب في بيانه عن ثقته بالقضاء، وقال أنه مؤسسة علم وعقل لا تجهيل ونقل، إلا أنه أبدى تساؤلات حول طبيعة التهم وأضاف "هل سجوننا خصصت لاعتقال الكلمة والرأي والرؤى؟".

واختتم بيان الحزب: "وليعلم هؤلاء جميعا أننا لن نسكت ولن نستكين ولن يمر الأمر كما يتخيلون، اليوم الكرة في ملعب مؤسسة القضاء السورية العريقة المهنية، رغم كل شيء قيل، وغداً ستكون الكرة في ملعب آخر".
وأرفق المنشور التابع للحزب بصورة للاستدعاء من المحكمة باسم المدعى عليها زعيمة الحزب، بروين ابراهيم، من قبل الحق العام (جهة عامة).

 



المصدر: RT