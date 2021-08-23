قادرة على إنارة 5000 منزل..الإنتهاء من تركيب العنفة الريحية الثانية بريف حمص

أنهت كوادر شركة “WDRVM” الوطنية للطاقات البديلة والصناعات الثقيلة تركيب العنفة الريحية الثانية قرب جسر شين بريف حمص الغربي، على طريق عام حمص طرطوس.



وأوضح المدير التنفيذي في الشركة، ربيع الياس، أنه ” تم رفع الشفرات وتركيبها على جسم العنفة يوم الأحد، بعد تأجيل ذلك لفترة قصيرة بسبب عدم استقرار الطقس”.



وأشار “الياس” إلى أن” العنفة جاهزة للعمل والتوليد، وانتهينا من رفع الشفرات وكل التجهيزات الخاصة بنا وتبقى فقط ربطها بالشبكة، ويتوقع الإنتهاء من ذلك بعد حوالي 25 يوما”.



وأضاف أن “استطاعة العنفة 2.5 كحال العنفة الأولى، وتستطيع العنفتان معا إنارة 7000_10000 منزل تقريباً”.



وتابع “الياس أن “هناك خطط لاحقة لرفع استطاعة العنفة الثالثة التي ننوي تركيبها حتى تصل ل 3 ميغا بعد وضع شفرات أكبر وتوربين أكبر”.



وأشار الياس إلى أن “عروض تصدير جاءت إلى الشركة من عدة بلدان منها بلغاريا، رومانيا، التشيك، تونس، الكويت، الباكستان، روسيا، هنغاريا، المغرب، ارمينيا والعديد من الدول المجاورة، كما أن شركة WDRVM هي الأولى عربياً في تركيب وتصنيع و تشغيل العنفات الريحية”.



الجدير بالذكر أن “الياس” أكد سابقا “إمكانية إنارة فتحة حمص وحدها للشرق الأوسط مجاناً حتى 25 عاماً”، لافتاً إلى أن “سوريا تخسر تريليونات الدولارات سنوياً من عدم استثمار الطاقة الريحية”.



وشرح حينها أنه “إذا تم تركيب عنفات ريحية من قبل الدولة واستثمارها، فسوف ينخفض سعر الكيلوواط إلى 10-30 ليرة ككلفة إنتاج الكيلو الواط الواحد، علماً أن الكلفة الحالية تتراوح بين 200-300 ليرة سورية من دون احتساب تكاليف الصيانة وقطع التبديل و مصاريف القطع الأجنبي”.



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