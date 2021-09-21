قائمة الدول الأكثر إستيراداً من سوريا خلال الاشهر السبعة الاولى من العام ٢٠٢١

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقريرا يوضح إجمالي الصادرات السورية التي بلغت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر تموز 1.201 مليون طن بقيمة قاربت 400 مليون يورو .



وبحسب التقرير، وصل إجمالي عدد الدول التي يتم تصدير السلع السورية إليها خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 110 دول.



وأشار التقرير إلى أن قيم صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تشكل ما نسبته 64 بالمئة من إجمالي صادرات العام الماضي حيث بلغ الوسطي الشهري للصادرات خلال الفترة نفسها 57 مليون يورو محققاً زيادة قدرها خمسة ملايين يورو عن العام السابق.



ومن بين دول المقصد تصدرت العراق المرتبة الأولى حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية إليها خلال الفترة ذاتها الـ 79 مليون يورو لتأتي بعدها السعودية بقيمة تجاوزت 68 مليون يورو ولبنان 59 مليون يورو والإمارات العربية المتحدة أكثر من 14 مليون يورو والأردن 13 مليون يورو ومصر 10 ملايين يورو.