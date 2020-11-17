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فيسبوك تطلق ميزة جديدة تنافس بها سناب شات

أعلنت شركة ” فيسبوك ” أنها بدأت بإطلاق ميزة جديدة منافسة لخدمة ” سناب شات ” ، مؤكدةً أنها ستنال هذه الإضافة إعجاب المستخدمين.

 وكشفت الشركة أن “ميزة الرسائل السريعة المُختفية” هي جديدها وستكون هذه الخدمة مضافة لخدمة التراسل الفوري، وخدمة مشاركة الصور والفيديو القصير – إنستغرام.وقد أعلنت الشركة عن الميزة المسماة (وضع التلاشي) Vanish Mode نهاية شهر أيلول الماضي في إطار دمج خدمة التراسل الخاصة بتطبيق مسنجر في إنستغرام تختفي على الفور بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر، كما تشمل النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات التي تختفي بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر.

ومن المحتمل أن يكون قد لاحظ بعض المستخدمين بالفعل وضع Vanish Mode في إعدادات الدردشة في مسنجر، إذ كانت فيس بوك تطرحه ببطء لبعض المستخدمين منذ الإعلان عن إعادة التصميم قبل شهرين، وفي تطبيق إنستغرام، تعد بعض عناصر Vanish Mode بالفعل جزءاً من مجموعة ميزات المراسلة المباشرة الأساسية، ويشمل ذلك اختفاء الصور ومقاطع الفيديو بمجرد مشاهدتها.