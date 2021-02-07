فيتامينات تحافظ على كثافة الشعر وتمنع تساقطه

يؤدي نقص الفيتامينات في الجسم إلى التقليل من كثافة الشعر وكذلك تساقطه، ويشكل هذا الأمر مشكلة كبيرة عند الرجال والنساء.



ومن أجل معالجة هذا الأمر أو تفادي حدوثه حتى، أصبح من الممكن اعتماد نظام غذائي غني بالفيتامينات المهمة لحماية الشعر وتفادي سقوطه.

كما أن الأمر يتطلب اللجوء إلى المكملات الغذائية، في حال أن الغذاء لم يعطِ النتائج المطلوبة، ومن هذه الفيتامينات:





فيتامينA



يعتبر هذا الفيتامين مهم جدًا في إنتاج الكيراتين، والذي يشكل بروتينًا مهمًا لصحة الشعر وكذلك تعزيز نموه.



فهو يساعد على الحفاظ على كثافة الشعر من خلال تنشيط آلية تجديد الخلايا، إضافة إلى احتوائه على مضادات للأكسدة تساهم في ترطيب فروة الرأس ومنع جفاف الشعر.



ويمكننا الحصول على فيتامين A من: الحليب ومشتقاته، البيض، الجزر، البطاطا الحلوة، الدراق، الطماطم، والسبانخ.



فيتامينB



إن هذا النوع من الفيتامينات يمتلك عدة فيتامينات منها ما هو مفيد لصحة الشعر وتتمثل في:





الفيتامينB7:



والذي يحمل اسم "بيوتين" أيضًا، يمتلك خاصية الذوبان في الماء، ويساعد في تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، الأمر الذي يعمل على تعزيز نموه وكثافته، إضافة إلى حمايته من التساقط.

ومن المهم معرفته أن هذا النوع من الفيتامينات يعالج مشاكل الشعر التي تندرج تحت بند الحيوية، أي أنه ينعم الشعر المجعد والخشن.



يُمكن تناول هذا الفيتامين على شكل مكمّلات غذائيّة كما أنه يتوفر في مجموعة من المأكولات أبرزها: الحليب، البيض، الفطر، الموز، الأفوكادو، وسمك السالمون.



الفيتامينB9:



يحمل اسم "حمض الفوليك" وله دور أساسي في علاج مشكلة تساقط الشعر، فهو يعمل على تعزيز نموه من خلال تجديد بصيلات الشعر والقدرة على تأمين وصول العناصر الغذائية وكذلك الأكسجين إلى فروة الرأس، من خلال تأمينها للوصول إلى الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر.



يتواجد هذا الفيتامين بشكل أساسي في: (لوز، جوز، بندق)، كبد الحيوانات، الخضار الورقيّة الخضراء، البيض، الكستنا، البطيخ الأصفر، الخميرة، الأفوكادو، والأجبان المُخمّرة.



فيتامين C:



يعمل هذا الفيتامين على تعزيز قدرة الجسم على امتصاص الحديد، ما يمنح الجسم قدرة على المحافظة على صحة الشعر وبقاء قوته.



كما أن هذا الفيتامين يمنح الجسم قدرة على إنتاج الكولاجين المسؤول عن تسريع نمو الشعر، يمكن الحصول على الفيتامينC من الحمضيّات، والبطيخ الأحمر والأصفر،إضافة إلى البقدونس والفلفل الأخضر.



فيتامينD:



يقي هذا الفيتامين من تساقطالشعر ويعمل على بقائه بحيويته وكثافته، ويحفز نمو الشعر، ويتواجد في أسماك السالمون والتونا، الحليب المدعّم، حبوب الفطور، حليب الصويا، والزبادي.