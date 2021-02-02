في سماء دمشق.. جسم سيمر لمدة 4 أيام لا تتفاجئوا عند رؤيته

ذكرت الجمعية الفلكية السورية أن جسماً مضيئاً سيمر فوق مدينة دمشق لمدة 4 أيام متتالية وسيرى بالعين المجردة، داعية لعدم التفاجؤ عند رؤيته.



وبحسب الجمعية، ستمر محطة الفضاء الدولية ISS من فوق مدينة دمشق، على 4 أيام متتالية ابتداءً من يوم الجمعة مساءً، وتشاهد في جميع المحافظات السورية، بالتوقيت والجهة نفسها، مع اختلاف بسيط يتعلق بدرجة الارتفاع عن الأفق (على أمل ألا يكون الجو غائم)، وستكون بشكل نجم لامع بشدة ومتحركة بسرعة نسبياً بالعين المجردة.



وستمر المحطة يوم الجمعة 5/2 من جهة الشمال الغربي (الساعة 6.26 مساءً)، ويوم السبت 6/2، ستعبر من جهة الشمال (الساعة 5.38 مساءً)، أما يوم الأحد 7/2 ستعبر من جهة الجنوب (الساعة 6.28 مساءً)، والاثنين 8/2 ستعبر من جهة الشمال الغربي (الساعة 5.40 مساءً).



الجدير بالذكر؛ أن المحطة الدولية تقع على ارتفاع نحو 400 كم عن سطح الأرض، وهي بحجم ملعب كرة قدم، وسرعتها تصل إلى 27000 كم/سا، وتدور حول الأرض 16 مرة يومياً.



وبشكل عام سيشهد شهر شباط أحداث فلكية بحتة، منها ظهور أو تشكل القمر الجديد يوم الخميس 11 شباط، وتشكل قمر الثلج يوم السبت 27 شباط، بحسب د.مضر ديوب، رئيس الجمعية الفلكية السورية في اللاذقية.