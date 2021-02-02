بعد التوصل لاتفاق.. البدء بفك الحصار عن الحسكة ولا ضامن لالتزام “قسد”
نيران “قسد” الصديقة تصيب رئيس مجلس دير الزور في “الإدارة الذاتية”
بيدرسون يلوح بحل جديد في سوريا.. أول خطوة أمريكية في دمشق!
اتفاق مبدئي لفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي
خدمات وتسهيلات تعيد 5 ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم في سوريا
تركيا تثبت نقاط احتلالها شرق الفرات.. نقطة عسكرية جديدة على”M4″
بلا خبز وماء.. حصار الحسكة يدخل أسبوعه الرابع وتسجيل حالة اختطاف لمسؤول حكومي
واشنطن بوست تحذّر” من انفتاح روبرت مالي على دمشق وجنبلاط يعلق: نذير شؤم!
اتفاق بين الجيش وقيادات في طفس: ترحيل مطلوبين مقابل إلغاء الحملة العسكرية
الحسكة.. رصاص قسد في مرمى المحتجين
مصادر: أمر عمليات أمريكي لقسد في الحسكة
قسد تعثر على كنز كبير من الذهب مدفون في مناطق سيطرتها!
عفرين : الحصيلة الأولية تتجاوز الـ15.. ضحايا مدنيون بانفجار مفخخة
ما حقيقية المناورات الروسية في ريف حماة
على بعد 1كم فقط من نقطة سورية-روسية.. تركيا تُنشئ قاعدة عسكرية بالقرب من عين عيسى

في سماء دمشق.. جسم سيمر لمدة 4 أيام لا تتفاجئوا عند رؤيته

ذكرت الجمعية الفلكية السورية أن جسماً مضيئاً سيمر فوق مدينة دمشق لمدة 4 أيام متتالية وسيرى بالعين المجردة، داعية لعدم التفاجؤ عند رؤيته.

وبحسب الجمعية، ستمر محطة الفضاء الدولية ISS من فوق مدينة دمشق، على 4 أيام متتالية ابتداءً من يوم الجمعة مساءً، وتشاهد في جميع المحافظات السورية، بالتوقيت والجهة نفسها، مع اختلاف بسيط يتعلق بدرجة الارتفاع عن الأفق (على أمل ألا يكون الجو غائم)، وستكون بشكل نجم لامع بشدة ومتحركة بسرعة نسبياً بالعين المجردة.

وستمر المحطة يوم الجمعة 5/2 من جهة الشمال الغربي (الساعة 6.26 مساءً)، ويوم السبت 6/2، ستعبر من جهة الشمال (الساعة 5.38 مساءً)، أما يوم الأحد 7/2 ستعبر من جهة الجنوب (الساعة 6.28 مساءً)، والاثنين 8/2 ستعبر من جهة الشمال الغربي (الساعة 5.40 مساءً).

الجدير بالذكر؛ أن المحطة الدولية تقع على ارتفاع نحو 400 كم عن سطح الأرض، وهي بحجم ملعب كرة قدم، وسرعتها تصل إلى 27000 كم/سا، وتدور حول الأرض 16 مرة يومياً.

وبشكل عام سيشهد شهر شباط أحداث فلكية بحتة، منها ظهور أو تشكل القمر الجديد يوم الخميس 11 شباط، وتشكل قمر الثلج يوم السبت 27 شباط، بحسب د.مضر ديوب، رئيس الجمعية الفلكية السورية في اللاذقية.