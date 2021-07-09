في ريف دمشق : عصابة تحتال على المغتربين وتسلم ذويهم دولارات مزيفة

بناء على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق حول وجود عصابة تقوم بجمع مبالغ مالية أجنبية من المواطنين القاطنين خارج القطر وإرسالها إلى ذويهم وأقاربهم بطريقة غير مشروعة مقابل المنفعة المادية، ولا تكتفي هذه العصابة بذلك بل تقوم بالاحتيال على المواطنين وتستبدل العملات المرسلة إليهم بعملات مزيفة.



من خلال المراقبة والمتابعة الحثيثة وبكمين محكم قام فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بإلقاء القبض على أحد أفراد هذه العصابة وتبين أنه يدعى ( ب. ف )، ضبط بحوزته مبلغ خمسون ألف دولار أمريكي مزيف، وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه مع أشخاص آخرين متواجدين داخل وخارج القطر بترويج العملات المزيفة بالتنسيق فيما بينهم، حيث يقومون باستلام مبالغ مالية نظامية من المواطنين خارج القطر وإدخالها بطريقة غير نظامية إلى القطر ثم يستبدلونها بعملات مزيفة ويسلمونها للمواطنين المرسلة إليهم هذه المبالغ .



مازالت التحقيقات مستمرة معه، والبحث مستمر عن باقي أفراد العصابة وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص .