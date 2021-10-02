في السيدة زينب.. رجل يقتل زوجته ويسعفها مع أصدقائه مدعيا أنها أصيبت بالشارع

أُخبر مركز شرطة السيدة زينب ولخطورة إصابتها نقلت إلى مستشفى دمشق وفارقت الحياة فيه، وذلك بسبب إصابتها بطلق ناري مجهول في أثناء سيرها بالشارع العام وفق ما جاء في إفادة الشهود الذين أسعفوها.



ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات من شرطة ناحية ببيلا، تبين أن المغدورة قتلت في منزل زوجها بواسطة بندقية حربية، فاستدعت الشهود وبمواجهتهم بالأدلة واعترفوا بأن شهاداتهم مزورة وبتسترهم على القاتل لأنه صديقهم .



تم البحث عن القاتل وتوقيفه وتبين أنه يدعى (ع. ك)، وبالتحقيق معه اعترف بقتل زوجته المدعوة (ح. ح) إثر خلاف بسبب امتناعها عن الذهاب إلى حفل زفاف مع والدته، فأشهر بندقيته وأطلق النار عليها، ثم أسعفها برفقة أصدقائه إلى المستشفى وادعوا أنها أصيبت بالشارع العام، كما اعترف بتغيير باب غرفة النوم بسبب دخول طلقات نارية فيه وإزالة معالم الجريمة وأنه توجد خلافات دائمة مع زوجته .



أحضرت أداة الجريمة وتم التحرز عليها، ونظم الضبط اللازم بحق الشهود الزور، وسيقدمون مع القاتل إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.