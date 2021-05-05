في أغلب دول العالم.. موعد عيد الفطر يوم 13 أيار

كشف مركز الفلك الدولي عن موعد عيد الفطر السعيد حيث سيحل بيوم 13 أيار في أغلب دول العالم.



وقال المركز إنه “بالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال يوم 11 أيار فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون مستحيلة بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس”.



وتابع المركز: “وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوماً ويكون يوم العيد بحسابات الفلك يوم الخميس 13 أيار”، بحسب “سكاي نيوز”.



وأكمل المركز: “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 أيار فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا”.



وأضاف: “رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية وبصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وباقي أميركا الجنوبية”.



وختم المركز: “من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 أيار في حين أنه ربما يكون يوم الجمعة 14 أيار في بعضها نظراً لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة”.